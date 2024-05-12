Бывший президент США Дональд Трамп предположил, к чему приведет возможная победа действующего лидера страны Джо Байдена на выборах в ноябре. Как передает Day.Az, его слова приводит ТАСС.

Перед сторонниками в городе Уайлдвуд в штате Нью-Джерси Трамп раскрыл последствия возможной победы Байдена и подчеркнул, что США не переживут еще четыре года подобного президентства. Он назвал своего конкурента продажным, коррумпированным и некомпетентным.

По мнению экс-президента, США находятся "в большой беде" и могут быть втянутыми в третью мировую войну из-за политики администрации Байдена.

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