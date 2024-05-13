Принц Гарри неоднозначно отреагировал на вопрос о возвращении в Британию

Принц Гарри неоднозначно отреагировал на вопрос о возвращении в Великобританию. Как передает Day.Az, об этом сообщает Marie Claire.

Герцог Сассекский прибыл в Лондон, чтобы выступить в соборе Святого Павла по случаю десятилетия "Игр непобежденных". Один из журналистов спросил его, рад ли он быть дома. Принц Гарри поздоровался и усмехнулся в ответ. "Рад вас видеть", - сказал он.

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