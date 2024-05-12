Францию ожидает нашествие клопов

Нашествие постельных клопов может выйти из-под контроля в Европе, особенно во Франции и Германии. Как передает Day.Az, об этом 12 мая предупредил эксперт по борьбе с вредителями Манфред Больц в интервью газете Bild.

Больц рассказал, что количество данных насекомых-паразитов Европе неуклонно растет. Более того, он впервые столкнулся с подобным за 40 лет своей практики. Настоящая "лавина клопов" нарастает уже восемь лет, уточнил он.

По официальным данным, только во Франции насчитывается 3 млн случаев. В Германии их еще больше, возможно, свыше 7 млн, добавил эксперт.

При этом клопы - не единственная проблема, считает Больц. Он также предупредил и о других вредителях, которые быстро распространяются.

"Мы проигрываем битву с клопами, крысами и мышами", - подытожил он.

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