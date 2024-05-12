Трамп обещал запечатать границу США при победе на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны при победе на выборах главы государства в ноябре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На митинге в штате Нью-Джерси, на котором собралось от 80 до 100 тысяч человек, Байден подчеркнул, что намерен "запечатать" границу США.

"В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию ... и отправлю нелегальных союзников Джо Байдена домой - туда, где им самое место", - обещал он.

Политик также заверил, что после его повторного прихода к власти в США начнется "самая масштабная в американской истории операции по депортации".

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