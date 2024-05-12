Наркоманские страхи армян: «Байден и Цукерберг объединились против Баграта!»

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Байден и Цукерберг объединились против Баграта.

Day.Az представляет публикацию:

Армянские новости адекватно комментировать просто не получается. Каждый день пробивают дно. Сейчас, например, в армянских оппозиционных СМИ принялись обвинять Джо Байдена и Марка Цукерберга в ... попытках помешать священнику Баграту Србазану!

Журналисты утверждают, что Фейсбук удаляет посты, в которых упоминается Баграт. Некоторые страницы, по их словам, и вовсе были заблокированы полностью. Самое смешное, что армяне на полном серьезе считают, что это говорит о сговоре Марка Цукерберга и властей США против Баграта.

То есть эти люди реально верят, что Джо Байден и Марк Цукерберг сидят такие в Белом Доме и обсуждают, что им делать с Багратом, да?

Наркоманы какие-то в Армении, а не жуналисты. Представление о мире - ноль. Знаний - ноль. Понятия об экономике, пропаганде, здоровой политической борьбе - ноль.

И только фантазия на высоте. Так и живут.

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