Премьер-министр Греции призвал цивилизованно решать спор о морских границах Греции и Турции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что споры Афин и Анкары относительно морских границ должны решаться в цивилизованном формате, даже в случае отсутствия конкретного прогресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в интервью газете Milliyet в преддверии визита в Турцию 13 мая.

"Мы обязаны нашим народам за нынешний период без напряженности, особенно во времена глобальной неопределенности, многопланового кризиса и турбулентности. Даже если мы не сможем добиться прогресса в вопросе разграничения морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, наш спор должен быть цивилизованным. Я надеюсь, что связи между нашими народами станут крепче и не будут зависеть от правительств на обоих берегах Эгейского моря. Надеюсь, мы урегулируем наши разногласия относительно морских границ", - сказал Мицотакис. Он, однако, не дал однозначный ответ, смогут ли страны в перспективе 10 лет решить эту проблему.

Премьер рассчитывает на то, что даже если проблема границ не будет решена, две страны через 10 лет откроют новую страницу в отношениях без напряженности и кризисов, на основе честности, взаимного уважения и понимания. Он также выразил надежду, что "улучшение турецко-греческих отношений приведет к возобновлению переговоров по кипрскому вопросу, который также является частью дискуссии на уровне Евросоюза". Он уточнил, что "решение проблемы Кипра должно основываться на резолюциях Совета Безопасности ООН".

Мицотакис добавил, что у стран есть "огромный потенциал для сотрудничества", но в то же время "есть вопросы, по которым нет согласия как на двустороннем, так и на международном уровне". Даже друзья, по его словам, не всегда имеют общие позиции, но "это не всегда должно быть препятствием для поиска вариантов сотрудничества".

Глава правительства напомнил, что его первая встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом состоялась в июле 2023 года в Вильнюсе, где стороны договорились "пересмотреть рамки двусторонних отношений и создать многоуровневые каналы связи". "Механизмы диалога уже существуют. Благодаря этим каналам связи мы не позволяем напряжению усиливаться. И все каналы должны оставаться открытыми. Наша дорожная карта ясна, и мы идем по ней. Подписание "Афинской декларации о дружественных отношениях и добрососедстве" с президентом Эрдоганом в декабре прошлого года стало важным шагом", - сказал греческий премьер.

Мицотакис отметил, что в 2022 году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня в €5,4 млрд, и есть ожидания еще большего роста. В приоритете Афин, как отметил премьер, увеличение прямых инвестиций в строительство и инфраструктуру, цифровизацию и сельскохозяйственную продукцию. С этой точки зрения Мицотакис рассчитывает на то, что создание Греческо-турецкого делового совета как площадки для объединения деловых кругов двух стран может раскрыть весь потенциал двусторонних торгово-экономических отношений.

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