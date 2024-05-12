https://news.day.az/world/1659552.html Российские пограничники начали покидать Армению
Российские пограничники начали покидать Армению
Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезуре.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В этом районе они разместились после 44-дневной войны, в декабре 2020 г.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении был согласован на встрече лидеров двух стран в Москве.
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