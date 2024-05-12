https://news.day.az/world/1659578.html Армия Израиля заявила о перехвате двух снарядов, запущенных из Рафаха
Армия Израиля заявила о перехвате двух снарядов, запущенных из Рафаха
Израильские военные зафиксировали обстрел в направлении населенного пункта Керем-Шалом у границы с сектором Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, обстрел велся со стороны города Рафах на юге анклава, в сторону Израиля было запущено два снаряда, оба они перехвачены силами ПВО.
Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало, проинформировали в армии.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре