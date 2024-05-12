Армия Израиля заявила о перехвате двух снарядов, запущенных из Рафаха

Израильские военные зафиксировали обстрел в направлении населенного пункта Керем-Шалом у границы с сектором Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, обстрел велся со стороны города Рафах на юге анклава, в сторону Израиля было запущено два снаряда, оба они перехвачены силами ПВО.

Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало, проинформировали в армии.

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