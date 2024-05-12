Мошенничество Баграта Галстаняна раскрыли в Канаде

Еженедельная газета Armenian Mirror-Spectator издающаяся в Канаде, в номере от 20 июля 2013 года представила постыдные подробности деятельности тогдашнего предстоятеля канадской епархии ААЦ Баграта Галстаняна.

Как передает Day.Az, в статье отмечается, что Галстанян сначала втянул Канадскую епархию в сомнительные финансовые схемы, приведшие к значительным долгам, а затем пытался заложить церковь в Квебеке, чтобы погасить долги.

Приключения Галстаняна на этом не заканчиваются. Он тайно и незаконно вел переговоры о залоге с несколькими сообщниками. Процесс был остановлен благодаря вмешательству прихожан, которые потребовали созыва экстренного общего собрания и раскрыли незаконный заговор.

Более того, Галстанян был обвинен в растрате средств церкви Святого Креста в Лавале. В настоящее время долг церкви превышает 1 миллион долларов. Подробный отчет о происходившем был представлен на совместном заседании приходского совета Лаваля с епархиальным советом и попечителями.

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