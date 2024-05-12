В США раскрыли цель ХАМАС

Палестинское радикальное движение ХАМАС пытается нанести максимальный вред международной репутации Израиля. Такую цель раскрыли источники в разведслужбах Израиля и США, передает New York Times, передает Day.Az.

Как уточняет источник, стратегия лидера палестинского движения Яхьи Синвара заключается в том, чтобы "разорвать в клочья" репутацию Израиля и подорвать его отношения с Соединенными Штатами.

При этом журналисты NYT заметили, что если план действительно был таким, то "он себя оправдал". Кроме того, источники газеты предполагают, что в переговорах о прекращении огня в секторе Газа последнее слово со стороны ХАМАС принадлежит именно Синвару.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!