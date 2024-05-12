Закон о потенциальном запрете TikTok ослабит поддержку Байдена среди молодежи

Поддержка президента США Джо Байдена молодыми избирателями может ослабнуть в связи с законом, обязывающим китайскую компанию ByteDance продать платформу TikTok или запретить ее на американской территории. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Она отмечает, что большинство пользователей TikTok моложе 30 лет. Стремление американской администрации закрыть соцсеть может рассматриваться ими как предательство со стороны правящих элит, а также усилить ощущение отверженности и пессимистические настроения. Все это станет препятствиями для переизбрания Байдена в ноябре, указывает издание.

Кроме того, негодование молодежи из-за возможного запрета TikTok перекликается с недовольством молодых людей в связи с поддержкой, которую Вашингтон оказывает Израилю, добавляет The Wall Street Journal.

В апреле пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok на территории Соединенных Штатов. Подписанный Байденом пакет законов включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok. Предлагается дать ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США. Компания указала, что не будет продавать соцсеть.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!