Блинкен о поставках оружия в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Вашингтон и его европейские союзники делают все возможное для поставок оружия Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет никаких сомнений в том, что пауза длительностью в несколько месяцев в одобрении запроса на дополнительное финансирование и отправке оружия Украине имела свои последствия", - заявил Блинкен в интервью телекомпании CBS. "Так что мы делаем все, что в наших силах, чтобы отправить эту помощь. Европейцы делают то же самое", - добавил он.

При этом госсекретарь утверждал, что Украина может "эффективно удерживать фронт на востоке, продолжать оказывать давление для получения преимущества" в Черном море, а также "создавать угрозу для российских сил, в том числе в Крыму". "Мы предоставляем вооружения для этого, но сейчас сложный момент", - отметил Блинкен.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!