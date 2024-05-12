Юг Газы остался без Интернета

Интернет на юге сектора Газа стал недоступен из-за продолжающихся обстрелов со стороны Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel.

"Мы вынуждены прекратить предоставление интернет-услуг в районах на юге сектора Газа из-за продолжающейся израильской агрессии", - говорится в заявлении провайдера, опубликованном на его официальной странице в Facebook. В компании добавили, что сотрудники компании "делают все возможное, чтобы восстановить связь в кратчайшие сроки".

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