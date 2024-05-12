Представители ВС Израиля и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви обсудил с главой Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генералом Майклом Куриллой развитие оперативной ситуации на Ближнем Востоке, а также усиление взаимодействия и координации между военными двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В эти выходные глава СЕНТКОМ Майкл Курилла прибыл в Израиль в качестве официального гостя начальника Генштаба Герци Халеви. Командиры провели оценку обстановки, обсудили развитие оперативной ситуации и усиление координации и взаимодействия между военными [Израиля и США]", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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