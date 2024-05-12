https://news.day.az/world/1659611.html Глава национальной разведки Турции встретился с делегацией ХАМАС
Глава национальной разведки Турции встретился с делегацией ХАМАС
Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын встретился с делегацией ХАМАС в столице Катара Дохе.
Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Ибрагим Калин провел встречу с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и сопровождающей его делегацией.
В ходе встречи обсуждалась последняя ситуация на переговорах и инициативы по прекращению огня.
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