Глава национальной разведки Турции встретился с делегацией ХАМАС

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын встретился с делегацией ХАМАС в столице Катара Дохе.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, Ибрагим Калин провел встречу с председателем Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и сопровождающей его делегацией.

В ходе встречи обсуждалась последняя ситуация на переговорах и инициативы по прекращению огня.

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