https://news.day.az/world/1659617.html Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны
Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны
Президент РФ Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова на пост министра обороны РФ.
Как передает Day.Az, oб этом сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.
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