Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Президент РФ Владимир Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова на пост министра обороны РФ.

Как передает Day.Az, oб этом сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.