США и Израиль обсудили альтернативы проведению военной операции в Рафахе

Представители США и Израиля обсудили альтернативы проведению еврейским государством наземной операции в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что с американской стороны в консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, израильская сторона была представлена главой Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби. Во время телефонного разговора они затронули ситуацию в секторе Газа и "продолжающиеся усилия по освобождению" удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

"Салливан отметил сохраняющуюся у президента [США Джо] Байдена обеспокоенность возможностью проведения крупной наземной военной операции в Рафахе, где укрывается более миллиона человек. Он обсудил альтернативные варианты действий для обеспечения поражения ХАМАС на всей территории Газы", - отмечается в заявлении. Как подчеркнули в пресс-службе Белого дома, Ханегби "подтвердил, что Израиль учитывает соображения США".

Как отмечается в документе, Салливан "подтвердил непоколебимую приверженность США безопасности Израиля и нанесению поражения ХАМАС в секторе Газа". "Они договорились вскоре организовать очередную очную встречу", - подчеркивается в заявлении.