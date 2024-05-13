МИД КНДР осудил вмешательство союзников США в дела региона

Военное присутствие союзников США, в том числе Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Франции и ФРГ, "под предлогом контроля за исполнением санкций ООН против КНДР усугубляет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник отдела по внешней политике МИД КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"В последнее время союзники США под предлогом контроля за нарушением "санкций" ООН нарастили усилия по "военному присутствию" в АТР, тем самым еще более обостряя нестабильную ситуацию в регионе", - говорится в заявлении.

В частности, Великобритания перебросила военно-морские силы в акваторию вокруг Корейского полуострова и провела с Республикой Корея учения, Канада "пытается разместить" на военной базе в Японии патрульный самолет, чтобы наблюдать за водами вокруг полуострова. Дипломат отметил, что союзники США, в том числе Германия, Франция и Новая Зеландия, в текущем году перебрасывают один за другим военные корабли и самолеты и "нагнетают военную напряженность, нарушая интересы безопасности стран региона".

"Корабль ВМС Австралии, вторгнувшийся в акваторию вокруг Корейского полуострова, поднял в воздух военный вертолет и угрожал морской, воздушной безопасности окружающих стран, тем самым создал возможность опаснейшего вооруженного столкновения", - указали в МИД КНДР. В Пхеньяне считают, что военное присутствие западных стран под предлогом исполнения резолюций ООН противоречит принципам и цели устава этой международной организации, "основой которых является равенство суверенитета и невмешательство во внутренние дела".

МИД КНДР выразил серьезную обеспокоенность из-за "безответственного поведения некоторых стран, присоединившихся к враждебной политике и гегемонистской стратегии США". Народная республика требует "прекратить провокации" и готова принять необходимые меры по защите суверенитета и безопасности. В Пхеньяне предупредили союзников Вашингтона, что "слепое подчинение США" приведет к подрыву их собственных интересов.

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