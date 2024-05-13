США сообщили об уничтожении беспилотника хуситов

Вооруженные силы США уничтожили БПЛА (беспилотный летательный аппарат) повстанцев-хуситов в небе над Аденским заливом.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"12 мая 2024 года примерно в 03:30 по времени Саны в небе над Аденским заливом силы CENTCOM уничтожили беспилотный летательный аппарат, запущенный повстанцами-хуситами с подконтрольной Йемену территории. Пострадавших нет", - говорится в заявлении.

CENTCOM утверждает, что БПЛА представлял непосредственную угрозу для военных кораблей США и их союзников, а также для торговых судов.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по связанным с Израилем судам в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военные действия не будут прекращены. С середины ноября 2023года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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