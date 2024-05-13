Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о включении сирен воздушной тревоги на севере страны. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - указывается в кратком сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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