В Ереване появились первые баррикады

Первые баррикады в рамках протестов жителей Армении против решения правительства страны провести делимитацию границы с Азербайджаном появились в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, правоохранительные органы задерживают митингующих.

"Первые баррикады из скамеек и мусорных баков начали появляться в Ереване, полиция задерживает протестующих", - говорится в сообщении агентства.

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