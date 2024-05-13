https://news.day.az/world/1659645.html В Ереване появились первые баррикады - полиция задерживает протестующих - ФОТО - ВИДЕО
В Ереване появились первые баррикады - полиция задерживает протестующих - ФОТО - ВИДЕО
Первые баррикады в рамках протестов жителей Армении против решения правительства страны провести делимитацию границы с Азербайджаном появились в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, правоохранительные органы задерживают митингующих.
"Первые баррикады из скамеек и мусорных баков начали появляться в Ереване, полиция задерживает протестующих", - говорится в сообщении агентства.
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