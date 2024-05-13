Стрельба в США

По меньшей мере 3 человека погибли, 12 пострадали в результате стрельбы недалеко от города Стоктона (штат Алабама).

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.

По их данным, стрельба произошла после драки на вечеринке, на которой присутствовали около 1 тыс. человек. Власти заявили, что злоумышленников могло быть двое, об их задержании не сообщалось.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу города Бей-Минетт, около которой собралась толпа и была также зафиксирована драка.

Полиция продолжает расследование.

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