Землетрясение в России

В акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой 6.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от поселка Гремячинск Ольхонского района.

В Байкальском отделении Единой геофизической службы РАН сообщили, что интенсивность подземных толчков в Улан-Удэ составила 3-4 балла (от слабой до умеренной), в Иркутске - 3 балла.

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