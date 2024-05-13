Мирзоян встретился с председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Яном Боргом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Армении.

Встреча состоялась в рамках визита председателя ОБСЕ в Ереван.

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