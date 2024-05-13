Начинается суд по делу о коррупции против сенатора Менендеса

В понедельник, 13 мая, в федеральном суде Манхэттена должен начаться судебный процесс по уголовному делу о коррупции в отношении американского сенатора-демократа Боба Менендеса из Нью-Джерси, сообщает в понедельник Day.Az.

70-летний Менендес настаивает на своей невиновности в рамках 16 уголовных обвинениях, выдвинутых против него прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, включая взяточничество, вымогательство, препятствование исполнению закона и действия в качестве иностранного агента.

Прокуроры утверждают, что он использовал свою значительную власть и влияние в качестве председателя сенатского комитета по международным отношениям, чтобы незаконно заключить выгодные деловые сделки для нескольких партнеров с правительствами Египта и Катара.

По их словам, 13 золотых слитков и деньги, найденные в карманах куртки, шкафах и сейфе во время рейда летом 2022 года в его доме, а также блестящий новый Mercedes-Benz в гараже были его вознаграждением за такие услуги.

На пресс-конференции в сентябре прошлого года Менендес заявил, что 480 тысяч долларов, найденные в ходе рейда, предназначались для его личного использования.

Прокуроры также утверждают, что он разгласил египетским чиновникам секретную информацию о количестве и гражданстве сотрудников посольства США в Каире, а также о том, что он пытался сорвать уголовное дело в Нью-Джерси против друга-бизнесмена.

Политики из его собственной Демократической партии критиковали Менендеса, который предстанет перед судом вместе со своей женой Надин и тремя бизнесменами из Нью-Джерси, в том числе Ваэлем Ханой, представителем египетского правительства, предположительно, создавшим подставные компании для перевода денег и некоторых подарков.

Менендес подал в отставку со своего поста в комитете, но отказался уйти с поста сенатора. На вопрос CNN на прошлой неделе, уйдет ли он из сената, если его признают виновным, он ответил: "Я с нетерпением жду возможности доказать свою невиновность".

Ожидается, что судебный процесс, который начнется в понедельник с выбора присяжных, продлится несколько недель.

Это второй раз за десятилетие, когда Менендесу предъявлены обвинения во взяточничестве после судебного разбирательства в 2017 году по отдельным коррупционным обвинениям, в том числе за то, что он неправомерно использовал пожертвования на предвыборную кампанию.

Присяжные не смогли вынести вердикт после 11-недельного судебного разбирательства, а в феврале 2018 года прокуратура объявила, что не будет добиваться повторного рассмотрения его дела. Позже в том же году Менендес был избран в сенат на свой четвертый срок.

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