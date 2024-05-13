Во Франции 23 раза попытались сорвать эстафету олимпийского огня
Министерство внутренних дел Франции заявило, что в стране были предотвращены 23 попытки сорвать эстафету олимпийского огня.
Как передает Day.Az, об этом сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен на своей персональной страничке в Twitter.
По его словам, это случилось благодаря слаженному взаимодействию сотрудников специальных служб.
"Благодаря подготовке и повышенной бдительности сотрудникам МВД удалось предотвратить 23 попытки нарушить непрерывное проведение мероприятий, связанных с эстафетой олимпийского огня", - заявил Дарменен.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
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