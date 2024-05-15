НАТО обратилось к грузинскому правительству

Новый закон Грузии об иноагентах "отдаляет страну от ЕС и евро-атлантической интеграции", считают в НАТО, перелдает Day.Az.

"Решение грузинских властей принять закон о так называемых иностранных агентах - это шаг в неверном направлении", - написала пресс-секретарь альянса Фарах Дахлалла в X (ранее Twitter).

Она призвала Грузию "изменить курс и уважать право на мирный протест".

Парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем чтении принял закон об иноагентах. Рассмотрение законопроекта началось в апреле. С этого момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих.

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