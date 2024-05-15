Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо: что известно - ФОТО - ВИДЕО
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение - политика с ранением доставляют в больницу. Об этом в среду, 15 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание Dennikn.sk.
Фицо получил ранение перед Домом культуры в Гандлове, где проходило заседание правительства. Репортер издания стоял близко и услышал несколько выстрелов. Затем журналист увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли.
"По словам находившихся на месте свидетелей, Фицо подошел к приветствовавшим его людям, после чего прозвучало несколько выстрелов", - сказано в публикации.
Предполагаемый нападавший задержан полицией.
"Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла", - рассказывает очевидица.
По ее словам, она услышала три или четыре выстрела, затем Фицо упал на землю перед ней. Женщина утверждает, что заметила следы крови на груди и голове политика.
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