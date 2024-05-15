Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо: что известно

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение - политика с ранением доставляют в больницу. Об этом в среду, 15 мая, сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание Dennikn.sk.

Фицо получил ранение перед Домом культуры в Гандлове, где проходило заседание правительства. Репортер издания стоял близко и услышал несколько выстрелов. Затем журналист увидел, как охранники подняли премьер-министра с земли, погрузили в машину и увезли.

"По словам находившихся на месте свидетелей, Фицо подошел к приветствовавшим его людям, после чего прозвучало несколько выстрелов", - сказано в публикации.

Предполагаемый нападавший задержан полицией.

"Когда прозвучали выстрелы, я чуть не оглохла", - рассказывает очевидица.

По ее словам, она услышала три или четыре выстрела, затем Фицо упал на землю перед ней. Женщина утверждает, что заметила следы крови на груди и голове политика.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!