В Словакии рассказали о состоянии здоровья Роберта Фицо после операции

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо не находится в опасности после совершенного покушения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду вице-премьер, министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Я думаю, что в конце концов он выживет, - сказал Тараба. - Он не находится в опасной для жизни ситуации в настоящий момент". Вице-премьер отметил, что операция Фицо прошла успешно.

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