Сальвадор добыл сотни биткоинов на энергии вулкана

Сальвадор за последние три года добыл 473,5 биткоина на порядка $29 млн, используя для майнинга энергию вулкана Текапа. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сегодня общий портфель биткоинов правительства страны оценивается в $354 млн. Cогласно официальным данным, в нем находится 5750 монет.

В 2021 году Сальвадор стал первой страной, принявшей биткойн в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. Майнинг криптовалюты при помощи чистых источников энергии является частью более широкой стратегии администрации президента Найиба Букеле по внедрению биткоина в экономику государства.

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