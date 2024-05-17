Нидерланды будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике ЕС

Нидерланды намерены ужесточить правила для прибывающих беженцев и будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коалиционном соглашении, заключенном четырьмя партиями с целью формирования нового правительства.

Текст документа опубликован на сайте, посвященном формированию нового кабинета министров. Как отмечается в 26-страничном соглашении, озаглавленном "Надежда, мужество и гордость", Нидерланды нацелены на введение "самого жесткого режима по отношению к соискателям убежища", предусматривающего, в числе прочего, ужесточение пограничного контроля и более строгие правила для прибывающих в страну беженцев. Кроме того, в "Европейскую комиссию как можно скорее будет подано требование о возможности отказа от участия в европейской политике в отношении беженцев и мигрантов". Пока остается непонятным, когда будет направлено это требование и будет ли оно удовлетворено.

Ранее стало известно, что голландская крайне правая Партия свободы под руководством Герта Вилдерса, победившая на парламентских выборах в ноябре 2023 года, смогла достичь соглашения с Гражданско-фермерским движением, "Новым общественным договором" и Народной партией за свободу и демократию с целью создания правящей коалиции с правым уклоном и формирования нового правительства.

Следующим шагом должно стать назначение независимого посредника, который поможет сторонам сформировать кабинет министров. Ожидается, что этот процесс займет не менее месяца. Пока остается неизвестным, кто станет новым премьер-министром страны. Стороны, участвующие в переговорах, ранее договорились, что новый кабинет будет программным. Это, в частности, предусматривает, что коалиционное соглашение будет представлять собой не традиционный объемный документ с четкими целями и способами их достижения, а программу, где будут заданы лишь основы политического курса. Лидеры всех четырех партий при этом останутся в парламенте и не будут входить в состав нового правительства.

Новое соглашение предусматривает сохранение политической и военной поддержки Украины и сделает юридически обязательными расходы в размере не менее 2% ВВП на оборону в соответствии со стандартами НАТО. Стороны также хотят облегчить бремя экологических правил для фермеров, а также расширить офшорную добычу природного газа и производство атомной энергии в рамках планов по снижению зависимости Нидерландов от "ненадежных стран".

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