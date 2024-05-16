Китай и Россия серьезно озабочены попытками США нарушить стратегический баланс в целях получения решающего военного преимущества.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в подписанном лидерами РФ и КНР совместном заявлении двух стран.

"Стороны вновь подтверждают серьезную озабоченность в связи с попытками США в нарушение стратегического баланса обеспечить себе решающее военное преимущество", - указывается в документе. В нем также подчеркивается, что связано это прежде всего с деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе, что происходит в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия.

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