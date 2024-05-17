Израиль считает ложными обвинения ЮАР в суде ООН по Газе

Израиль отвергает обвинения ЮАР на слушаниях в Международном суде (ООН) по поводу военных действий в секторе Газа и просит отклонить иск.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский МИД.

"Претензии ЮАР искажены как морально, так и фактически и представляют собой злоупотребление конвенцией о геноциде и Международным судом ООН. ЮАР искажает реальность и выдвигает предвзятые и ложные утверждения, слепо опирающиеся на ненадежные источники [палестинского движения] ХАМАС", - говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что в секторе Газа "Израиль действует в соответствии с международным правом и своими гуманитарными обязательствами, а операции Армии обороны Израиля против ХАМАС в районе Рафаха проводятся при соблюдении мер по минимизации ущерба гражданскому населению и гражданским объектам, наряду с продолжающейся доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа". "Мы призываем Международный суд отклонить иск ЮАР и положить конец злоупотреблениям судом", - заключил МИД.

В четверг представитель ЮАР Вусимузи Мадонсела на слушаниях в Гааге заявил, что его страна просит Международный суд обязать Израиль полностью и немедленно вывести свои вооруженные силы из сектора Газа. Южноафриканская сторона также считает, что суд должен обязать еврейское государство обеспечить беспрепятственный допуск в Газу гуманитарных организаций, действующих по линии ООН, сотрудников миссии по установлению фактов, следователей и журналистов для сбора информации о ситуации на месте и сохранения доказательств. Кроме того, заявил Мадонсела, Израиль должен предоставить суду отчеты о принятых мерах.

Иск ЮАР против Израиля

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд (ООН) в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе южноафриканская сторона требует признания того, что действия израильских властей в секторе можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". ЮАР попросила суд принять временные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав" в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Инстанция постановила 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

Слушания, проходящие 16-17 мая, посвящены вопросу введения дополнительных временных мер и корректировки уже введенных временных мер в соответствии с ходатайством ЮАР, направленным 10 мая в связи с ухудшением ситуации в Газе и наступлением Израиля в Рафахе. Международный суд вправе вводить временные меры, чтобы предотвратить обострение ситуации и усугубление разногласий между сторонами на период проведения разбирательства по существу. Как отмечают эксперты, у инстанции нет механизмов принуждения к их исполнению.

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