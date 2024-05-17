Стартует седьмой этап сезона "Формулы-1"

Программа седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2024 года - Гран-при Эмилия-Романьи - стартует в пятницу в итальянской Имоле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, лидерство в чемпионате уверенно сохраняет трехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который на 33 очка опережает напарника по команде мексиканца Серхио Переса. Однако соперники периодически подбираются к австрийскому коллективу и не дают нидерландцу начать новую длинную серию побед. По разу в нынешнем сезоне уже выиграли испанец Карлос Сайнс - младший ("Феррари") и британец Ландо Норрис ("Макларен"), для которого победа на прошлом этапе в Майами (США, штат Флорида) стала дебютной в карьере.

Этап "Формулы-1" на трассе в Имоле проводился с 1980 по 2006 год (первая гонка прошла в рамках Гран-при Италии, последующие - Гран-при Сан-Марино). В 2020 году этап был включен в календарь после отказа ряда стран проводить Гран-при в условиях коронавируса, после чего так и остался в нем - контракт на проведение Гран-при был продлен до 2025 года. В прошлом сезоне этап не состоялся из-за плохих погодных условий.

В 1994 году в Имоле прошел один из самых трагичных уик-эндов в истории "Формулы-1": в квалификации погиб австриец Роланд Ратценбергер, а в гонке - трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна. В 2020 году Гран-при Эмилия-Романьи выиграл британец Льюис Хэмилтон, в 2021-м и 2022-м - Ферстаппен. Также из действующих пилотов здесь побеждал испанец Фернандо Алонсо (2005).

Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 15:30 по бакинскому времени, вторая - в 19:00. В субботу состоятся третья свободная практика (14:30) и квалификация (18:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00 мск).

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