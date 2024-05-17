Боррель о возможном признании государственности Тайваня

Евросоюз не будет признавать Тайвань, хотя и планирует развивать с островом отношения в области экономики и культуры. С таким утверждением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не признаем и не собираемся признавать государственность Тайваня. Есть только один Китай. <...> У нас будут экономические и культурные отношения с этой территорией без признания [ее] государственности", - сказал он в интервью американскому журналу Foreign Policy.

Также Боррель заявил о необходимости снизить напряженность в районе Тайваня и призвал мировое сообщество осознать, что нельзя решить ситуацию вокруг острова военным путем.

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