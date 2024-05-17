В ЕС констатировали рост поляризации и ненависти

Заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила о росте агрессии и противостояния различных общественных групп в Европе из-за нежелания прислушаться к политическим оппонентам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение она высказала газете Financial Times в связи с вооруженным нападением на премьера Словакии Роберта Фицо.

По всей Европе мы видим рост поляризации и ненависти", - констатировала Юрова. В подобной обстановке непримиримости к иным взглядам политики, как считает она, "должны взять на себя ответственность за температуру общественных дебатов".

"Отступите от агрессивных высказываний и проявите сдержанность, когда говорите о политических оппонентах", - призывает замглавы ЕК.

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