Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9

Силы противовоздушной обороны мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" сбили американский беспилотник MQ-9.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Средства ПВО Йемена в четверг вечером <...> смогли сбить американский беспилотник MQ-9, когда он выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Мариб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя движения.

Сариа уточнил, что это уже четвертый американский беспилотник, сбитый хуситами с начала эскалации напряженности в регионе, последовавшей за обострением палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года. По его словам, члены "Ансар Аллах" нанесли удар по MQ-9 с помощью ракеты класса "земля - воздух" местного производства.

27 апреля телекомпания CBS со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты с ноября 2023 года потеряли над Йеменом три беспилотника MQ-9 Reaper. По данным исследовательской службы Конгресса США, стоимость каждого аппарата оценивается в $30 млн.

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