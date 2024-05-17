Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию
Дополнительные подразделения полицейских и жандармов Франции в пятницу стали прибывать в Новую Каледонию для восстановления порядка в ее административном центре Нумеа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают французские СМИ.
"Прибудет много подкреплений, их немедленно направят в места, которые мы ранее не сумели взять под контроль, (...) они вновь займут городские зоны, потерянные нами", - заявил верховный комиссар Франции в Новой Каледонии Луи Ле Фран.
К вечеру пятницы ожидается, что число сотрудников правоохранительных органов на тихоокеанском архипелаге, являющемся особым французским административно-территориальным образованием, возрастет с 1,7 тыс. до 2,7 тыс.
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