Операция Израиля в Рафахе помешает США достичь масштабных целей на Ближнем Востоке

Проведение Израилем масштабной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа не гарантирует победы над радикальным палестинским движением ХАМАС и помешает США достичь более масштабных целей на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники из числа действующих и бывших американских чиновников.

Как пишет издание, проведение израильскими военными операции в Рафахе "стало очередным примером того, что [Израиль] пренебрегает предупреждениями США" касательно "нарастающего гуманитарного кризиса" в палестинском анклаве. "Взяв на себя обязательства по "непоколебимой" поддержке обороны Израиля, администрация [президента США Джо] Байдена считает, что нынешняя стратегия Израиля не стоит человеческих жертв и разрушений, не позволит достичь цели и в конечном счете подорвет [усилия] США и Израиля по реализации более масштабных задач на Ближнем Востоке", - пишет газета.

WP отмечает, что угроза приостановки Вашингтоном поставок оружия Израилю вызвала "негодование среди республиканцев", при этом администрация до сих пор не считает действия ЦАХАЛ в Рафахе крупной операцией, несмотря на эвакуацию более 600 тыс. палестинцев. Как пишет издание со ссылкой на действующих и бывших американских и израильских дипломатов, разведчиков и военных, США и Израиль "как никогда далеки" от того, чтобы сойтись во мнении относительно "тактики на поле боя и стратегии" обеспечения победы над ХАМАС. У делегации американских чиновников под руководством помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана "все меньше шансов на то, чтобы убедить" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "занять их позицию касательно прекращения войны в Газе", отмечает WP.

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