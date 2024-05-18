Испания не будет разрешать заход в свои порты судам с оружием для Израиля

Правительство Испании не будет разрешать заход в порты королевства судам, которые перевозят вооружения в Израиль. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью телекомпании TVE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подтвердил, что ранее Мадрид уже отказал в заходе одному судну. "Мы не хотим содействовать войне, - отметил министр. - Мы хотим постоянного и немедленного прекращения огня, а также освобождения всех заложников и немедленного поступления гуманитарной помощи". "Ближний Восток не нуждается в большем количестве оружия, - сказал Альбарес. - Мы не будем разрешать заход [в испанские порты], если судно направляется в Израиль с вооружениями".

12 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти поддерживающих Израиль стран должны перестать просить его избегать жертв среди гражданского населения в секторе Газа. По словам Борреля, они должны сами начать действовать, например ограничить поставки оружия.

Правительство Испании заверяло, что с момента обострения обстановки на Ближнем Востоке в октябре 2023 года не выдавало новых лицензий на экспорт вооружений в Израиль и не собирается этого делать, пока ситуация не нормализуется.

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