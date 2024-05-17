Роберту Фицо сделали еще одну операцию

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, на которого два дня назад было совершено покушение, сделали еще одну операцию, сообщила в эфире Словацкого телевидения Мириам Лапуникова - директор клиники, в которой глава правительства проходит лечение, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Врачи удалили некротические ткани, оставшиеся от огнестрельных ранений. Операция длилась около двух часов. Пациент по-прежнему находится в палате интенсивной терапии. Он в сознании, его состояние стабильное, но тяжелое", - сообщила Лапуникова.

Вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк рассказал, что ему удалось пообщаться с Фицо в больнице, но встреча была краткой ввиду серьезности ранения. По словам Калиняка, должно пройти еще несколько дней для того, чтобы можно было говорить о динамике состояния, наблюдаемой у раненого.

15 мая днем в городе Гандлова в Фицо стреляли после выездного заседания правительства. В премьер-министра попало несколько пуль. Его первая операция продолжалась пять часов. Стрелявшего задержали на месте. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. 71-летний Юрай Цинтула заявил, что не хотел убивать Фицо, но хотел причинить ему вред, поскольку не согласен с политикой его правительства.

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