Армия Израиля отразила массированный удар с территории Ливана

Порядка 75 снарядов было запущено в направлении северных районов Израиля со стороны Ливана во время обстрела в течение дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, десятки целей были перехвачены израильскими силами ПВО.

Кроме того, ранее в течение дня истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке в районе населенного пункта Ярун на юге Ливана. По данным израильских военных, она использовалась вооруженными отрядами шиитской организации "Хезболлах" и была готова к ведению огня в направлении Израиля.

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