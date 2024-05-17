https://news.day.az/world/1660911.html Армия Израиля отразила массированный удар с территории Ливана
Армия Израиля отразила массированный удар с территории Ливана
Порядка 75 снарядов было запущено в направлении северных районов Израиля со стороны Ливана во время обстрела в течение дня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, десятки целей были перехвачены израильскими силами ПВО.
Кроме того, ранее в течение дня истребители ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке в районе населенного пункта Ярун на юге Ливана. По данным израильских военных, она использовалась вооруженными отрядами шиитской организации "Хезболлах" и была готова к ведению огня в направлении Израиля.
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