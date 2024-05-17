США открыли в Польше самую восточную базу спецназа в Европе

Генеральный консул США в Кракове Эрин Никерсон сообщила радиостанции RMF24, что 17 мая открылась база Сил специальных операций США Miron Camp возле международного аэропорта "Краков-Балице", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Miron Camp - это ротационная база для американских Сил специальных операций. Это означает постоянное взаимодействие между польским и американским спецназом", - сказала она.

Никерсон уточнила, что на базе в порядке ротации будут постоянно находиться от 100 до 150 американских военных.

Miron Camp стала самой восточной базой спецназа Соединенных Штатов в Европе.

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