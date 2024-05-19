У Boeing может появиться новый конкурент

Бразильский авиапроизводитель Embraer рассматривает возможность разработки нового узкофюзеляжного самолета для прямой конкуренции с моделями Boeing 737 MAX и Airbus A320 в ключевом для обеих компаний сегменте рынка. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, внутренние оценки показали, что Embraer обладает необходимыми технологическими компетенциями и производственными мощностями для создания лайнера нового поколения. Такой шаг стал бы огромным для авиастроителя с капитализацией около $5 млрд, известного сейчас своими региональными и бизнес-джетами, отмечает издание.

Тем не менее, как отмечают источники, Embraer уже начала прикидки по возможным характеристикам нового самолета и зондирует потенциальных финансовых и производственных партнеров. В их числе называются государственный инвестфонд Саудовской Аравии и компании из Турции, Индии и Южной Кореи, пишет агентство.

Амбиции Embraer усилились на фоне новых проблем Boeing после потери обшивки фюзеляжа одним из лайнеров 737 MAX в полете. Это привело к ограничениям на производство, смене руководства и утрате позиций главного конкурента Airbus.

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