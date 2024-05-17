https://news.day.az/world/1660939.html В Польше не обсуждают отправку военных в Украину
В Польше не обсуждают отправку военных в Украину
Польские власти не обсуждают возможность оправки военных в Украину. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью итальянской газете Il Giornale, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Польше отсутствует тема отправки наших солдат на Украину", - отметил польский лидер. Он подчеркнул, что поддержка Киева должна "осуществляться такими способами, которые не несут рисков непосредственного участия членов Североатлантического альянса в войне".
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