В Польше не обсуждают отправку военных в Украину

Польские власти не обсуждают возможность оправки военных в Украину. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью итальянской газете Il Giornale, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Польше отсутствует тема отправки наших солдат на Украину", - отметил польский лидер. Он подчеркнул, что поддержка Киева должна "осуществляться такими способами, которые не несут рисков непосредственного участия членов Североатлантического альянса в войне".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!