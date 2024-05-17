В Польше заявили, что в НАТО должны пересмотреть распределение ядерного оружия в Европе

Президент Польши Анджей Дуда полагает, что в НАТО должны пересмотреть конфигурацию размещения ядерного оружия в Европе в связи с изменениями, вызванными конфликтом на Украине. Такое мнение он высказал в интервью газете Il Giornale, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нынешнее размещение ядерного оружия в Европе отражает линии соприкосновения между несуществующей уже Организацией Варшавского договора и странами, входящими в НАТО с начала 1950-х годов. Между тем изменения, с которыми мы сталкиваемся, особенно после начала полномасштабной войны на Украине, настолько масштабны, что необходима адаптация к ним альянса", - заявил Дуда. Он подчеркнул, что "безопасность государств, в которых размещено ядерное оружие, находится на значительно более высоком уровне".

Помимо этого Дуда в очередной раз подтвердил готовность Варшавы разместить на польской территории ядерное оружие, присоединившись к программе НАТО Nuclear Sharing. Никаких решений по этому вопросу еще не принималось ни одной из сторон, отметил он.

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