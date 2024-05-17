В Венгрии захотели предложить ЕС ввести законы об иноагентах
Венгрия намерена предложить ввести в Европейском союзе (ЕС) законы об иностранных агентах по образцу аналогичного закона, принятого в Грузии. Об этом сообщил политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однофамилец политика Балаж Орбан в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Наше намерение состоит не в том, чтобы наложить вето на закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния", а в том, чтобы способствовать введению аналогичных законов по всему ЕС", - заявил советник премьера.
Орбан призвал европейские страны не критиковать закон и добавил, что одним из условий демократического процесса в стране является пресечение деятельности иноагентов и вмешательства во внутренние дела страны из-за рубежа.
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