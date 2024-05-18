В США назвали Т-72 лучшим танком

Российские модернизированные танки Т-72Б3М дешевле Т-90М и Т-14 "Армата", но при этом они отличаются высокой эффективностью. Преимущества танка назвали в публикации американского издания The National Interest (NI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Российский основной боевой танк Т-72, возможно, является лучшим танком в мире. Он находится на вооружении с советских времен. Существует множество модификаций этой машины. Танк Т-72 эксплуатируется во многих странах, что делает его очень ценным товаром для русских", - отметил автор.

По его словам, для противостояния западным танкам в Украине Т-72 модернизировали "на полную катушку", но они по-прежнему дешевле, чем Т-90М и Т-14. В публикации подчеркнули, что Т-72Б3М, которые доступны для массового производства, считаются простыми в обслуживании и эффективными в бою. Эти машины могут атаковать противников на более сложных и малочисленных танках западного производства, которые сложно заменить в случае потери.

Т-72Б3, который стал развитием Т-72Б, оснащен дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, динамической защитой "Реликт", пушкой с повышенной живучестью ствола и современной системой управления огнем.

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