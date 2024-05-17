Пашинян не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ни в коем случае не собирается уходить в отставку, как того требует оппозиция, а очередные парламентские выборы состоятся в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое заявление на брифинге сделал член правящей партии "Гражданский договор", глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

"Наша партия не может встретиться [с духовным лидером оппозиции архиепископом Багратом] с той повесткой дня, о которой вы говорите (подразумевается отставка Пашиняна - прим.). На парламентских выборах 2021 года граждане Республики Армения сформировали парламент, парламент сформировал правительство, у него есть председатель", - отмечается в заявлении.

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