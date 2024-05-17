В Индии заявили, что мир охватил "идеальный шторм" из кризисов

Мир в настоящее время находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как "идеальный шторм". Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на промышленной конференции в Нью-Дели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Какова реальность, с которой мы сталкиваемся сегодня? Конфликт в Украине продолжается уже третий год. Масштабная эскалация насилия на Ближнем Востоке, которая может распространиться за его пределы. Перебои в логистике из-за войны, санкций, атак беспилотников и климатических изменений. Мир переживает трехлетний кризис с поставками топлива, продовольствия и удобрений", - сказал Джайшанкар.

По его словам, в Азии на суше и на море возникла новая напряженность, поскольку соглашения нарушаются, а верховенство закона не соблюдается. "Во многих отношениях мы действительно переживаем идеальный шторм", - подчеркнул индийский министр.

Глава МИД отметил, что в этих условиях задача Индии состоит в том, чтобы смягчить последствия кризисов и внести свой вклад в стабилизацию в мире, насколько это возможно.

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